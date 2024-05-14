利用可

当日発送可 (14:00までのご注文が対象)

在庫あり

YAMAHA当時物 マッドガード

商品の詳細

YAMAHARacingのマッドガードです。

家の倉庫から出て来たのであまり詳しくありませんがお好きな方どうぞ！

旧車パーツ

当時モノ

モトクロス

レーサーレプリカ

トラッカー

バイク

オートバイ

SR400

RZ

TW

セロー



カラー···ホワイト

種類···フロントフェンダー