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YAMAHA当時物 マッドガード
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商品の詳細
YAMAHARacingのマッドガードです。
家の倉庫から出て来たのであまり詳しくありませんがお好きな方どうぞ！
旧車パーツ
当時モノ
モトクロス
レーサーレプリカ
トラッカー
バイク
オートバイ
SR400
RZ
TW
セロー
カラー···ホワイト
種類···フロントフェンダー
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商品の説明
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