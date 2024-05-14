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値下げ ホーネット250 シングルシートカウル 確かVTR1000？純正加工品

商品の詳細

以前所有していたホーネット250に付けていましたが、車両を売却しましたので出品します。

取り付けはシート後部にカウルを引っ掛けて、カウル前部下の穴に細目のインシュロックを通して、シート裏に結んでいました。

表面はカーボンシートを貼ってあります。

よろしくお願い致します。

カラー···ブラック

カワサキ/ホンダ人気モデル···ホーネット250