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値下げ　ホーネット250 シングルシートカウル　確かVTR1000？純正加工品

ホンダ

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商品の詳細

以前所有していたホーネット250に付けていましたが、車両を売却しましたので出品します。
取り付けはシート後部にカウルを引っ掛けて、カウル前部下の穴に細目のインシュロックを通して、シート裏に結んでいました。
表面はカーボンシートを貼ってあります。
よろしくお願い致します。
カラー···ブラック
カワサキ/ホンダ人気モデル···ホーネット250

商品の説明

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