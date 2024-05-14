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値下げ ホーネット250 シングルシートカウル 確かVTR1000？純正加工品
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商品の詳細
取り付けはシート後部にカウルを引っ掛けて、カウル前部下の穴に細目のインシュロックを通して、シート裏に結んでいました。
表面はカーボンシートを貼ってあります。
よろしくお願い致します。
カラー···ブラック
カワサキ/ホンダ人気モデル···ホーネット250
商品の説明
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