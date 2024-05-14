ナポレオンミラーマットブラック CBX400F GS400 GSX250 Z1

商品の詳細

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大人気商品

超激安です。

各旧車にもおすすめです。

色マットブラック



{ネジ径}10mm×2と8mm×2 正ねじ

10mm×1と8mm×1 逆ねじ



[左右セット

8mmネジは主に原付用、10mmネジは単車用となっておりどちらにも対応可能です]



{GX/モンキー/エイプ/アドス/CB400F/CBX400F/ホーク/CB400SF/ジェイド/Z1/Z2/Z400FX/ゼファー400/バリオス/GS400/GSX250/ザリゴキ/GT380/インパルス/RZ/XJ400/XJR400その他など}



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