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ナポレオンミラーマットブラック CBX400F GS400 GSX250 Z1
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色マットブラック
{ネジ径}10mm×2と8mm×2 正ねじ
10mm×1と8mm×1 逆ねじ
[左右セット
8mmネジは主に原付用、10mmネジは単車用となっておりどちらにも対応可能です]
{GX/モンキー/エイプ/アドス/CB400F/CBX400F/ホーク/CB400SF/ジェイド/Z1/Z2/Z400FX/ゼファー400/バリオス/GS400/GSX250/ザリゴキ/GT380/インパルス/RZ/XJ400/XJR400その他など}
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商品の説明
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