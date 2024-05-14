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DRC アルミボルト

カワサキ

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商品の詳細

M6-35mmテーパー4本入り×3
M6-35mmフランジボルト4本入り×1
M6-30mmテーパー4本入り×3
M6-25mmテーパー4本入り×1
M6-25mmフランジボルト4本入り×1
M6-20mmフランジボルト4本入り×1

合計10セット40本です。
軽量化やドレスアップなどにいかがでしょうか
バラ売り不可
1つ800円ほどします

ゼファー400ゼファー750バリオスCBRCBXXJR
ZRX400ZRX1100GPZ900RZX6RZX10RZX12R

商品の説明

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