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GEステアリング [1st] GHOST EXPOD
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商品の詳細
新品未使用品です。 ホーンボタンもあります！
用品の種類···ステアリング本体
対応車種メーカー···汎用
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商品の説明
GEステアリング [2nd] | GHOST EXPOD powered by BASE
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