タイムセール 赤 組込み済み シン・タンデムステップ シグナスX マジェS

利用可

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在庫あり

商品の詳細

日曜日まで500円引き



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加工をして既に土台に組込み済み

ワンタッチで開閉します

開閉失敗無し



【適合】

国内シグナスX2型SR-5型

マジェスティS全年式

S-MAX全年式

Xフォース



※グリファスは取り付け可能ですが、カウル接触があり開閉するには一部加工が必要



※台湾シグナス4-5期は形状が全く違うので適合致しません

現行型などの形状が同じであれば適合



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左右1台分5000円

送料500円



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片側をボルト2本で交換できます

説明書無し



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【発送】

宅急便コンパクト