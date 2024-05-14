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タイムセール 赤 組込み済み シン・タンデムステップ シグナスX マジェS

Bspoon

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タイムセール 赤 組込み済み シン・タンデムステップ シグナスX マジェS
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商品の詳細

日曜日まで500円引き

■■■■■

加工をして既に土台に組込み済み
ワンタッチで開閉します
開閉失敗無し

【適合】
国内シグナスX2型SR-5型
マジェスティS全年式
S-MAX全年式
Xフォース

※グリファスは取り付け可能ですが、カウル接触があり開閉するには一部加工が必要

※台湾シグナス4-5期は形状が全く違うので適合致しません
現行型などの形状が同じであれば適合

■■■■■

左右1台分5000円
送料500円

■■■■■■

片側をボルト2本で交換できます
説明書無し

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【発送】
宅急便コンパクト

商品の説明

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