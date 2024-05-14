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タイムセール 赤 組込み済み シン・タンデムステップ シグナスX マジェS
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￥1750税込
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商品の詳細
日曜日まで500円引き
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加工をして既に土台に組込み済み
ワンタッチで開閉します
開閉失敗無し
【適合】
国内シグナスX2型SR-5型
マジェスティS全年式
S-MAX全年式
Xフォース
※グリファスは取り付け可能ですが、カウル接触があり開閉するには一部加工が必要
※台湾シグナス4-5期は形状が全く違うので適合致しません
現行型などの形状が同じであれば適合
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左右1台分5000円
送料500円
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片側をボルト2本で交換できます
説明書無し
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【発送】
宅急便コンパクト
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マジェスティS全年式
S-MAX全年式
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商品の説明
シン土台組み込み済みタンデムステップ | マジェスティS カスタム
APEXX シグナスＸ(CYGNUS Ｘ) マジェスティS(MAJESTY S)S MAX CNC タンデムステップチタンカラー
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