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h2sxseスクリーン（スモーク）
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商品の詳細
２０２０式Ｈ２ＳＸＳＥ＋に付けていました。パワーブロンズ製で色はダークスモーク（？）です。スタイルも形もよくて，全体のフォルムも引き締まります。取り換えは当方素人ですが，１５分ほどでできました。よろしくご検討ください。
商品の説明
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