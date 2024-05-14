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Moto-Lita 14inch モトリタ 木製ステアリング／ボス 英国製
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￥9900税込
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商品の詳細
Moto-LitaUK製マークIII/14-inch木製WoodSteering+Boss
MadeInEngland
ThinSlots
DishedWoodRim
18Rivets
用品の種類...ステアリング本体
対応車種メーカー...ミニ、フォルクスワーゲン、ポルシェ、その他
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ThinSlots
DishedWoodRim
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商品の説明
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