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ミラココア プラスＸ フルセグ スマートキー ブラウン
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￥83250税込
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商品の詳細
左リアに軽い修復歴が有ります。
車検２年付き
カラー...ブラウン
ボディタイプ...軽自動車
年式...平成24年式
燃料タイプ...レギュラー車
走行距離...10万〜14.9万km(100,250km)
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突然出品を取消す場合が御座います。
お早めのご連絡をお願い申し上げます。
※中古車になりますので、神経質な方のご購入はご遠慮下さい。そして、現車確認をお願い致します。お互い心地好くお取引出来たらと考えておりますので、宜しくお願い申し上げます。
尚、基本的に取引後の保証等は御座いませんので、ご理解をお願い申し上げます。
いきなりの購入はおやめください。
名義変更は基本的にこちらで行います。
全額お支払い後、書類をご準備頂きます。
全国各地、名義変更、陸送可能です。
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商品の説明
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