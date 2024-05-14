ミラココア　プラスＸ　フルセグ　スマートキー　ブラウン

商品の詳細

L675S ミラココア



左リアに軽い修復歴が有ります。



車検２年付き



カラー...ブラウン



ボディタイプ...軽自動車



年式...平成24年式



燃料タイプ...レギュラー車



走行距離...10万〜14.9万km(100,250km)



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突然出品を取消す場合が御座います。

お早めのご連絡をお願い申し上げます。



※中古車になりますので、神経質な方のご購入はご遠慮下さい。そして、現車確認をお願い致します。お互い心地好くお取引出来たらと考えておりますので、宜しくお願い申し上げます。

尚、基本的に取引後の保証等は御座いませんので、ご理解をお願い申し上げます。

いきなりの購入はおやめください。



名義変更は基本的にこちらで行います。

全額お支払い後、書類をご準備頂きます。

全国各地、名義変更、陸送可能です。



詳細装備一部

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