ロケット用 ロングスクリーン スモーク品イノウエ コミネ デュアル ...

商品の詳細

（品番 OT0235）





●イノウエロケット、コミネロケット、ディアルカウルに取り付け可能です。





●長さは約５６センチになります。





※値引き交渉や取り置き交渉などは一切致しません。





※即購入ＯＫです！





発送は基本的にはクロネコヤマトの送料込みで発送致します。





宜しくお願いします。









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