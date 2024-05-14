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PCX125 JF28.KF12.10-13年純正リアスポイラー　ブラック

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PCX125 JF28.KF12.10-13年純正リアスポイラー　ブラック
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商品の詳細

PCX125のJF28.KF12.10-13年　純正リアスポイラー　中古になります。(刻印　84150-KWN-9000)です。

大きな傷や汚れはありませんかま使用していた商品になますので神経質な方はご遠慮ください。
カワサキ/ホンダ人気モデル···PCXJF28

カラー···ブラック
種類···カウル
その他メーカー···ホンダ

商品の説明

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