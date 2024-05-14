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PCX125 JF28.KF12.10-13年純正リアスポイラー ブラック
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￥1512税込
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商品の詳細
PCX125のJF28.KF12.10-13年 純正リアスポイラー 中古になります。(刻印 84150-KWN-9000)です。
大きな傷や汚れはありませんかま使用していた商品になますので神経質な方はご遠慮ください。
カワサキ/ホンダ人気モデル···PCXJF28
カラー···ブラック
種類···カウル
その他メーカー···ホンダ
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カワサキ/ホンダ人気モデル···PCXJF28
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商品の説明
ホンダ(Honda) 純正部品 HONDA PCX125 (JF28) 純正リアスポイラー カバー 黒 990727
ホンダ PCX125 PCX150 JF28用 KF12用 リアスポイラー リアテール ブラック メッキ クローム 外装 カウル カスタム パーツ 交換 バイク オートバイ
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