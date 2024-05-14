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トライアンフ　ストリートスクランブラー　インテークカバー　黒
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トライアンフ　ストリートスクランブラー　インテークカバー　黒

トライアンフ

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トライアンフ　ストリートスクランブラー　インテークカバー　黒
トライアンフ　ストリートスクランブラー　インテークカバー　黒
販売価格：￥4,950 税込
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商品の詳細

トライアンフ　ストリートスクランブラー　インテークカバー(黒)
オリジナルはシルバーですが、黒色のオプション部品です。
交換は比較的簡単(ねじ1本)です。

ストリートツイン、ストリートカップにも使えると思います。
パーツナンバー　A9618182

8000円程度で購入したと思います。
新品未使用品です。

商品の説明

トライアンフ　ストリートスクランブラー　インテークカバー　黒
Motone(モートーン) インテークカバー ボンネビル T120 ZEPHYR アルミダイキャスト パウダーブラック MMU578
トライアンフ　ストリートスクランブラー　インテークカバー　黒
Motone(モートーン) インテークカバー ボンネビル T120 ZEPHYR アルミダイキャスト パウダーブラック MMU578
トライアンフ　ストリートスクランブラー　インテークカバー　黒
Motone(モートーン) スプロケットカバー T100 T120 ストリートツイン ストリートスクランブラー アルミダイキャスト ブラッシュ MMU090
トライアンフ　ストリートスクランブラー　インテークカバー　黒
投稿詳細｜MOTOCLE
トライアンフ　ストリートスクランブラー　インテークカバー　黒
Motone(モートーン) スプロケットカバー T100 T120 ストリートツイン ストリートスクランブラー アルミダイキャスト ブラッシュ MMU090
トライアンフ　ストリートスクランブラー　インテークカバー　黒
トライアンフ東京 | TRIUMPH
トライアンフ　ストリートスクランブラー　インテークカバー　黒
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