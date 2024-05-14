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トライアンフ ストリートスクランブラー インテークカバー 黒
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￥2000税込
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商品の詳細
トライアンフ ストリートスクランブラー インテークカバー(黒)
オリジナルはシルバーですが、黒色のオプション部品です。
交換は比較的簡単(ねじ1本)です。
ストリートツイン、ストリートカップにも使えると思います。
パーツナンバー A9618182
8000円程度で購入したと思います。
新品未使用品です。
オリジナルはシルバーですが、黒色のオプション部品です。
交換は比較的簡単(ねじ1本)です。
ストリートツイン、ストリートカップにも使えると思います。
パーツナンバー A9618182
8000円程度で購入したと思います。
新品未使用品です。
商品の説明
Motone(モートーン) インテークカバー ボンネビル T120 ZEPHYR アルミダイキャスト パウダーブラック MMU578
Motone(モートーン) インテークカバー ボンネビル T120 ZEPHYR アルミダイキャスト パウダーブラック MMU578
Motone(モートーン) スプロケットカバー T100 T120 ストリートツイン ストリートスクランブラー アルミダイキャスト ブラッシュ MMU090
投稿詳細｜MOTOCLE
Motone(モートーン) スプロケットカバー T100 T120 ストリートツイン ストリートスクランブラー アルミダイキャスト ブラッシュ MMU090
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