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商品の詳細

トライアンフ ストリートスクランブラー インテークカバー(黒)

オリジナルはシルバーですが、黒色のオプション部品です。

交換は比較的簡単(ねじ1本)です。



ストリートツイン、ストリートカップにも使えると思います。

パーツナンバー A9618182



8000円程度で購入したと思います。

新品未使用品です。