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シグナス5型　タンデムバー　グラブバー

Espoon

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シグナス5型　タンデムバー　グラブバー
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商品の詳細

シグナス5型のタンデムバーです。
走行距離は1500kmくらいのから外したものです。

商品の説明

Leopard チタンサイドグラブバー [4・5型シグナスX]
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