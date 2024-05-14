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トラック いすゞ エルフ KK-NHR69EA(改)
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￥75000税込
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商品の詳細
美品です。
荷台も綺麗にしております。
走行距離7万
令和5年12月まで車検あり
平成13年式
燃料LPG
定員三人
KK-NHR69EA(改)
サイズ（車検証）
長さ477cm×幅173cm×高さ193cm
1.5tトラック
etc付き
場所 福岡西部 駅から徒歩15分程
引取限定
見学可
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走行距離7万
令和5年12月まで車検あり
平成13年式
燃料LPG
定員三人
KK-NHR69EA(改)
サイズ（車検証）
長さ477cm×幅173cm×高さ193cm
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etc付き
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見学可
商品の説明
トラック いすゞ エルフ KK-NHR69EA(改)
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