トラック　いすゞ　エルフ　KK-NHR69EA(改)

商品の詳細

美品です。

荷台も綺麗にしております。



走行距離7万

令和5年12月まで車検あり

平成13年式

燃料LPG

定員三人

KK-NHR69EA(改)

サイズ（車検証）

長さ477cm×幅173cm×高さ193cm

1.5tトラック

etc付き



場所 福岡西部 駅から徒歩15分程

引取限定

見学可