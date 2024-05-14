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トラック　いすゞ　エルフ　KK-NHR69EA(改)

いすゞ

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トラック　いすゞ　エルフ　KK-NHR69EA(改)
トラック　いすゞ　エルフ　KK-NHR69EA(改)
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商品の詳細

美品です。
荷台も綺麗にしております。

走行距離7万
令和5年12月まで車検あり
平成13年式
燃料LPG
定員三人
KK-NHR69EA(改)
サイズ（車検証）
長さ477cm×幅173cm×高さ193cm
1.5tトラック
etc付き

場所　福岡西部　駅から徒歩15分程
引取限定
見学可

商品の説明

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