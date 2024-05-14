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ヤマハ R1-Z フロントフェンダー

Aspoon

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ヤマハ R1-Z フロントフェンダー
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商品の詳細

YAMAHAR1-Z250フロントフェンダー

塗装ハゲ、傷、汚れは多々ありますが、割れや欠けは無いように思われます。

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#250cc
#2スト
#ツースト
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商品の説明

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