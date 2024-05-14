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ナルディ　ウッドステアリング　36.5cm

ナルディ

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ナルディ　ウッドステアリング　36.5cm
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商品の詳細

ナルディ内径32cm、外径36.5cmのウッドステアリングになります。ボス、ホーンボタン、ホーンリングセットになりますホーンリングは両面テープで貼るなど加工してください。
ステアリングは傷や汚れありますので神経質な方はご遠慮ください。

商品の説明

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