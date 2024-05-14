汎用 6mm 正ネジ バーエンドミラー ミラー 左右セット CNC加工

商品の詳細

汎用6mm正ネジバーエンドミラーミラー左右セットCNC加工



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【商品仕様】

[適合]

ハンドルバー内径13-14mm、17-18mmのバイクに装着可能



[サイズ]

M6正ネジ(6mm)



[パッケージ内容]

左右セット



【検品済み！】

こちらの商品は一つひとつ検品しております。

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