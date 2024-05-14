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汎用 6mm 正ネジ バーエンドミラー ミラー 左右セット CNC加工
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￥1756税込
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商品の詳細
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【商品仕様】
[適合]
ハンドルバー内径13-14mm、17-18mmのバイクに装着可能
[サイズ]
M6正ネジ(6mm)
[パッケージ内容]
左右セット
【検品済み！】
こちらの商品は一つひとつ検品しております。
稀に輸送時の傷や汚れ、作りが甘い部分がございますが使用上問題はございませんので、ご了承ください。
【安心の返品OK！】
万が一、商品に報告がない問題等あった場合には、必ず受け取り評価前にご報告ください。
返品や交換、キャンセル等適切に対応させていただきますのでよろしくお願いいたします。
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商品の説明
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