ハーレー純正　シーシーバー用バックレスト

商品の詳細

ハーレーダビッドソン純正スポーツスター用バックレストです。

XL883Rで使用しました。

ほとんど使用せず大切に保管していたため比較的綺麗な状態です。

質問等ありましたらお気軽にコメント下さい。



対応車種メーカー···ハーレーダビッドソン