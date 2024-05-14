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ハーレー純正 シーシーバー用バックレスト
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￥3705税込
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商品の詳細
ハーレーダビッドソン純正スポーツスター用バックレストです。
XL883Rで使用しました。
ほとんど使用せず大切に保管していたため比較的綺麗な状態です。
質問等ありましたらお気軽にコメント下さい。
対応車種メーカー···ハーレーダビッドソン
XL883Rで使用しました。
ほとんど使用せず大切に保管していたため比較的綺麗な状態です。
質問等ありましたらお気軽にコメント下さい。
対応車種メーカー···ハーレーダビッドソン
商品の説明
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