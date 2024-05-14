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バンバン200 サイドカバー　パープル

スズキ

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バンバン200 サイドカバー　パープル
バンバン200 サイドカバー　パープル
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商品の詳細

バンバン200のサイドカバーになります。

小傷は少々ありますが美品の方だと思います！！

メッキのタンクに合う色は個人的にこのパープル

一択でしたので合わせて装着しておりました。

よろしくお願いいたします





その他メーカー···スズキ

商品の説明

バンバン200 サイドカバー　パープル
バンバン200 サイドカバー パープル - カウル、フェンダー、外装

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