バンバン200 サイドカバー パープル - カウル、フェンダー、外装

商品の詳細

バンバン200のサイドカバーになります。



小傷は少々ありますが美品の方だと思います！！



メッキのタンクに合う色は個人的にこのパープル



一択でしたので合わせて装着しておりました。



よろしくお願いいたします











その他メーカー···スズキ