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MINIMOTO エイプ フロントダウンフェンダーブラケット
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￥1710税込
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商品の詳細
ホンダ エイプ用フェンダーブラケットです。
3年位前に息子がエイプ50に乗ってた時に色々と購入して、使わず保管してた物です。
メーカーはミニモトです。
すでに車体は無いので出品します。
興味ある方、よろしくお願いします。
極力値引き交渉はご遠慮願っておりますが
常識の範囲内でしたら検討します。
3年位前に息子がエイプ50に乗ってた時に色々と購入して、使わず保管してた物です。
メーカーはミニモトです。
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興味ある方、よろしくお願いします。
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商品の説明
エイプフロントダウンフェンダーブラケットNO1472 [1472] - 6,038円 ...
エイプフロントダウンフェンダーブラケットNO1472 [1472] - 6,038円 ...
エイプフロントダウンフェンダーブラケット
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【NO1472】Ape/エイプ50/100 ダウンフェンダーブラケット・スタビライザー
エイプフロントダウンフェンダーブラケットNO1472 [1472] - 6,038円 ...
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