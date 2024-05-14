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MINIMOTO エイプ フロントダウンフェンダーブラケット
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MINIMOTO エイプ フロントダウンフェンダーブラケット

Xspoon

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MINIMOTO エイプ フロントダウンフェンダーブラケット
MINIMOTO エイプ フロントダウンフェンダーブラケット
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商品の詳細

ホンダ　エイプ用フェンダーブラケットです。
3年位前に息子がエイプ50に乗ってた時に色々と購入して、使わず保管してた物です。
メーカーはミニモトです。
すでに車体は無いので出品します。

興味ある方、よろしくお願いします。

極力値引き交渉はご遠慮願っておりますが
常識の範囲内でしたら検討します。

商品の説明

MINIMOTO エイプ フロントダウンフェンダーブラケット
エイプフロントダウンフェンダーブラケットNO1472 [1472] - 6,038円 ...

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エイプフロントダウンフェンダーブラケットNO1472 [1472] - 6,038円 ...

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