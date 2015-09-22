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Z400GP用 フェンダーレスキット 新品(ノーマルーテル用)
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￥5400税込
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商品の詳細
[[取付可能車種]
●Ｚ４００ＧＰ全年式になります。
●素材はステンレス製（ＳＵＳ３０４）になります。
●取り付け方法はノーマルフェンダーを取り外し、付け替えるだけですので簡単です。
※値引き交渉や取り置き交渉などは一切致しません。
※即購入ＯＫです！
発送は基本的にはクロネコヤマトの送料込みで発送致します。
宜しくお願いします。
検）#旧車#カスタム#絶版車#レア#デカール#ステッカー#ホンダ#カワサキ#スズキ#ヤマハ
商品の説明
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