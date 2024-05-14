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XJR1300 2004年モデル リアカウル
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￥6750税込
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商品の詳細
カラー···レッド
2004年式XJR1300のリアカウルになります。サイドに転倒による傷があります。
他に大きなキズは見当たりません。
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商品の説明
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