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XJR1300 2004年モデル　リアカウル

ヤマハ

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XJR1300 2004年モデル　リアカウル
XJR1300 2004年モデル　リアカウル
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商品の詳細

カラー···レッド
2004年式XJR1300のリアカウルになります。サイドに転倒による傷があります。
他に大きなキズは見当たりません。

商品の説明

XJR1300 2004年モデル　リアカウル
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