Z400FX用 FRP製 フェンダーレスキット 新品 Z400J

商品の詳細

(品番STF020)



[[取付可能車種]



適合車種はＺ４００ＦＸ、Ｚ４００Ｊ、Ｚ５５０ＦＸになります。



●素材はＦＲＰ製クロゲル仕上げになります。



●取り付け方法はノーマルフェンダーを取り外し、付け替えるだけですので簡単です。



※値引き交渉や取り置き交渉などは一切致しません。



※即購入ＯＫです！



発送は基本的にはクロネコヤマトの送料込みで発送致します。



宜しくお願いします。







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