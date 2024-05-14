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Z400FX用 FRP製 フェンダーレスキット 新品 Z400J

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Z400FX用 FRP製 フェンダーレスキット 新品 Z400J
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商品の詳細

(品番STF020)

[[取付可能車種]

適合車種はＺ４００ＦＸ、Ｚ４００Ｊ、Ｚ５５０ＦＸになります。　

●素材はＦＲＰ製クロゲル仕上げになります。

●取り付け方法はノーマルフェンダーを取り外し、付け替えるだけですので簡単です。

※値引き交渉や取り置き交渉などは一切致しません。

※即購入ＯＫです！

発送は基本的にはクロネコヤマトの送料込みで発送致します。

宜しくお願いします。



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商品の説明

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