バリオス 1型用 フェンダーレス キット 新品 バリウス ...

商品の詳細

(品番STF018)



[[取付可能車種]



対応車種はバリオス１型（ＺＲ２５０Ａ）になります。



●素材はステンレス製（ＳＵＳ３０４）になります。



●取り付け方法はノーマルフェンダーを取り外し、付け替えるだけですので簡単です。



※値引き交渉や取り置き交渉などは一切致しません。



※即購入ＯＫです！



発送は基本的にはクロネコヤマトの送料込みで発送致します。



宜しくお願いします。







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