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zrx1200daeg 純正フロントフェンダー
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商品の詳細
2012年式zrx1200daeg純正フロントフェンダーです。
社外フェンダーにかえてから倉庫に保管しておりました。一ヶ所キズありと年式相応のキズはありますが状態はいいと思います。カラーは添付してるカラーです。
中古品を理解できる方よろしくお願いします。
社外フェンダーにかえてから倉庫に保管しておりました。一ヶ所キズありと年式相応のキズはありますが状態はいいと思います。カラーは添付してるカラーです。
中古品を理解できる方よろしくお願いします。
商品の説明
ZRX1200DAEG 純正フロントフェンダー 【代引可】 9128円 www.geyrerhof.com
ストライカー製品情報 / STRIKER エアロデザイン
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