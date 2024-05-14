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momo ステアリング コンペティション competition

Lspoon

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商品の詳細

用品の種類···ステアリング本体
対応車種メーカー···汎用

モモ　コンペティション　35cm
全体的に使用感はありますが使うことに問題はありません。
車を購入した際に付いていたのですが交換したため出品しました。
ホーンボタンは付属しません。
ハンドル本体のみです。

商品の説明

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