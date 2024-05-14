ボンダ スティード400 ガソリンタンク純正

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商品の詳細

ご覧頂きましてありがとうございます。スティードのガソリンタンクになります。写真がすべてになります。適合や技術的な事は分かりませんので写真でご判断頂ける詳しい方、ご理解頂ける方よろしくお願い致します。

カラー···ブラック

種類···タンク

その他メーカー···ホンダ