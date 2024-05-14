キューブ Z12‼️4万キロ台‼️車検2年付き‼️33万円

商品の詳細

◀️商品情報▶️



・車名：キューブ

Model:Cube



・グレード ：15X

Grade:15X



・年式：H22年式

year:2010



・車検 ：車検2年取得後お渡し‼️

(車検無しの場合は24万円)

shaken:2yearsfull



・走行距離 ：47567km

Mileage:47567km



・排気量：1500cc

Displacement:1500cc



・修復歴 ：無し

title:cleantitle



•総額:33万円+月割り自動車税

total:33mann+automobiletax



・走る・曲がる・止まる 全く問題ありません。





◀️セールスポイント▶️

4万キロ台、テレビ、ナビ、キーレスエントリー、ETC





⛔️注意事項⛔️

•業者オークションから仕入れていますので

走行距離、修復歴は間違いありません。



・現車確認必須(埼玉県所沢市亀ケ谷)



Location:SaitamaTokorozawashi

・現状販売



・可能な限りお安く出品しているため、値引き交渉不可

NegotiationDonotaccepted



・メンテナンスのため走行距離は多少増える場合がございます。





・他サイトにも出品しておりますので掲載中でも終了になるケースがございます。