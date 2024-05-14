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キューブ Z12‼️4万キロ台‼️車検2年付き‼️33万円
- 販売価格 ：
-
￥89100税込
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商品の詳細
◀️商品情報▶️
・車名：キューブ
Model:Cube
・グレード ：15X
Grade:15X
・年式：H22年式
year:2010
・車検 ：車検2年取得後お渡し‼️
(車検無しの場合は24万円)
shaken:2yearsfull
・走行距離 ：47567km
Mileage:47567km
・排気量：1500cc
Displacement:1500cc
・修復歴 ：無し
title:cleantitle
•総額:33万円+月割り自動車税
total:33mann+automobiletax
・走る・曲がる・止まる 全く問題ありません。
◀️セールスポイント▶️
4万キロ台、テレビ、ナビ、キーレスエントリー、ETC
⛔️注意事項⛔️
•業者オークションから仕入れていますので
走行距離、修復歴は間違いありません。
・現車確認必須(埼玉県所沢市亀ケ谷)
Location:SaitamaTokorozawashi
・現状販売
・可能な限りお安く出品しているため、値引き交渉不可
NegotiationDonotaccepted
・メンテナンスのため走行距離は多少増える場合がございます。
・他サイトにも出品しておりますので掲載中でも終了になるケースがございます。
・車名：キューブ
Model:Cube
・グレード ：15X
Grade:15X
・年式：H22年式
year:2010
・車検 ：車検2年取得後お渡し‼️
(車検無しの場合は24万円)
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・走行距離 ：47567km
Mileage:47567km
・排気量：1500cc
Displacement:1500cc
・修復歴 ：無し
title:cleantitle
•総額:33万円+月割り自動車税
total:33mann+automobiletax
・走る・曲がる・止まる 全く問題ありません。
◀️セールスポイント▶️
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•業者オークションから仕入れていますので
走行距離、修復歴は間違いありません。
・現車確認必須(埼玉県所沢市亀ケ谷)
Location:SaitamaTokorozawashi
・現状販売
・可能な限りお安く出品しているため、値引き交渉不可
NegotiationDonotaccepted
・メンテナンスのため走行距離は多少増える場合がございます。
・他サイトにも出品しておりますので掲載中でも終了になるケースがございます。
商品の説明
日産 - キューブ Z12‼️4万キロ台‼️車検2年付き‼️33万円の通販 by ...
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車検2年付‼️‼️33万円‼️‼️キューブ‼️‼️ - 国内自動車本体
日産 - キューブ Z12‼️4万キロ台‼️車検2年付き‼️33万円の通販 by ...
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車検2年付‼️‼️27万円‼️‼️キューブ‼️‼️ - 通販 - pinehotel.info
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