  • キューブ Z12‼️4万キロ台‼️車検2年付き‼️33万円
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キューブ Z12‼️4万キロ台‼️車検2年付き‼️33万円

日産

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販売価格 ：

89100税込

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キューブ Z12‼️4万キロ台‼️車検2年付き‼️33万円
キューブ Z12‼️4万キロ台‼️車検2年付き‼️33万円
販売価格：￥4,950 税込
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商品の詳細

◀️商品情報▶️

・車名：キューブ
Model:Cube

・グレード　：15X
Grade:15X

・年式：H22年式
year:2010

・車検　：車検2年取得後お渡し‼️
(車検無しの場合は24万円)
shaken:2yearsfull

・走行距離　：47567km
Mileage:47567km

・排気量：1500cc
Displacement:1500cc

・修復歴　：無し
title:cleantitle

•総額:33万円+月割り自動車税
total:33mann+automobiletax

・走る・曲がる・止まる　全く問題ありません。　


◀️セールスポイント▶️
4万キロ台、テレビ、ナビ、キーレスエントリー、ETC


⛔️注意事項⛔️
•業者オークションから仕入れていますので
走行距離、修復歴は間違いありません。

・現車確認必須(埼玉県所沢市亀ケ谷)

Location:SaitamaTokorozawashi
・現状販売

・可能な限りお安く出品しているため、値引き交渉不可
NegotiationDonotaccepted

・メンテナンスのため走行距離は多少増える場合がございます。


・他サイトにも出品しておりますので掲載中でも終了になるケースがございます。

商品の説明

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