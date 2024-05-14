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RZ250 350用 BEET テールカウル ハネテール 4L3

商品の詳細

RZ250350用のハネテールです。

BEETの浮文字ありますが詳しくは無いので本物かどうかは不明です。

自家塗装なので仕上がりはそれなりです。2液ウレタンクリア仕上げです。



それでもいい方、大事にしてくださる方のみ購入よろしくお願いします。