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RZ250 350用 BEET テールカウル ハネテール 4L3

ヤマハ

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RZ250 350用 BEET テールカウル ハネテール 4L3
RZ250 350用 BEET テールカウル ハネテール 4L3
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商品の詳細

RZ250350用のハネテールです。
BEETの浮文字ありますが詳しくは無いので本物かどうかは不明です。
自家塗装なので仕上がりはそれなりです。2液ウレタンクリア仕上げです。

それでもいい方、大事にしてくださる方のみ購入よろしくお願いします。

商品の説明

RZ250 350用 BEET テールカウル ハネテール 4L3
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