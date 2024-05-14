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momo プロトティーポ 35パイ 正規品 ヴィンテージステアリング
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商品の詳細
モモの正規品prototipoです。
貴重なフラットスポークで、破れなどもありません。
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商品の説明
MOMO モモ ステアリング PROTOTIPO BLACK 35Φ パイ-
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