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momo プロトティーポ 35パイ 正規品 ヴィンテージステアリング

Tspoon

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商品の詳細

モモの正規品prototipoです。

貴重なフラットスポークで、破れなどもありません。

商品の説明

momo プロトティーポ 35パイ 正規品 ヴィンテージステアリング
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