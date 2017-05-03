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CBX400F ステンレス製 フェンダーレスキット 新品

Espoon

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商品の詳細

(品番STF007)

[[取付可能車種]

対応車種はＣＢＸ４００Ｆ、ＣＢＸ４００Ｆ２、ＣＢＸ５５０Ｆになります。　

●素材はステンレス製（ＳＵＳ３０４）になります。

●取り付け方法はノーマルフェンダーを取り外し、付け替えるだけですので簡単です。

※値引き交渉や取り置き交渉などは一切致しません。

※即購入ＯＫです！

発送は基本的にはクロネコヤマトの送料込みで発送致します。

宜しくお願いします。



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商品の説明

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