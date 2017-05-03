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CBX400F ステンレス製 フェンダーレスキット 新品
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￥3120税込
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商品の詳細
(品番STF007)
[[取付可能車種]
対応車種はＣＢＸ４００Ｆ、ＣＢＸ４００Ｆ２、ＣＢＸ５５０Ｆになります。
●素材はステンレス製（ＳＵＳ３０４）になります。
●取り付け方法はノーマルフェンダーを取り外し、付け替えるだけですので簡単です。
※値引き交渉や取り置き交渉などは一切致しません。
※即購入ＯＫです！
発送は基本的にはクロネコヤマトの送料込みで発送致します。
宜しくお願いします。
検）#旧車#カスタム#絶版車#レア#デカール#ステッカー#ホンダ#カワサキ#スズキ#ヤマハ
[[取付可能車種]
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●素材はステンレス製（ＳＵＳ３０４）になります。
●取り付け方法はノーマルフェンダーを取り外し、付け替えるだけですので簡単です。
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商品の説明
CBX400F ステンレスフェンダーレスキット｜旧車カスタム＆レストア ...
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