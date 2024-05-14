バリオス２５０　１型　メッキ　サイドスタンド　ロング２９cm/ ZR250A

商品の詳細

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\u003c商品説明\u003e

品名：バリオス250 1型用サイドスタンド ロング

スチール製 メッキ仕上げ

サイズ：ロング 約２９㎝

付属品：バネ 取付ボルト



画像以外の付属品はございません。

社外品になりますので車両により、加工・調整を要する場合があります。



\u003c注意事項\u003e

※マフラー及びサイレンサーは車検に対応していません。

※公道で使用できないドレスアップパーツ等はイベント・サーキット用となります。

※入金確認出来ましても即日発送出来ませんのでご了承下さい。

※発送は当方指定(都合により変わります。)の運送会社のみになりますので発送方法に拘りがある方、納得出来ない方はご遠慮下さい。

※保管品になりますので経年劣化等の痛みも御座いますので神経質な方はご遠慮下さい。

※社外品為、使用には差し支えはないと思いますが、多少、作りが荒い事も御座いますので、神経質な方はご自分の目で確かめることの出来るショツプ等でご購入下さい。

※タイトルには検索ワードを含みます事が御座いますので商品説明文を参考にお願い致します。

※当方素人の為、素人調べによる商品説明文になりますので、参考程度にてお願い致します。詳しくは画像を確認、納得の上、ご購入をお願い致します。



バリオス２５０ １型 メッキ サイドスタンド ロング２９cm/ZR250A純正typeKAWASAKIBALIUSスタンドサイスタケツ上げへっぽこ社長未使用