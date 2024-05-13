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【新品正規品】 CHLOE chloe sense ミディアム バスケット

クロエ

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28000税込

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【新品正規品】 CHLOE chloe sense ミディアム バスケット
【新品正規品】 CHLOE chloe sense ミディアム バスケット
販売価格：￥4,950 税込
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商品の詳細

※国内販売価格:103400円
※お値下げ不可です。お値段交渉はご遠慮ください。
※イタリアの正規販売店で購入した新品、正規品です!
※付属品は写真に載せているもの（ハンガーは私物につき、付属しません）
※当ショップのお取り扱い商品は全て正真正銘本物なので、本物ですか？のご質問はスルーさせて頂きます。
※スムースにお取引できますよう、プロフィールを必ずお読みください。

【新品正規品】
CHLOEchloesenseミディアムバスケット

■商品詳細
クロエのロゴ刺繍
レザーベルト開閉式
メインコンパートメント

カラー：ナチュラル/ブラウン
サイズ：高さ28cm、幅40cm、奥行き18cm
スペイン製

■型番
CHC23SS303J66001

商品の説明

Chloé “Chloé Sense”ミディアムバスケット | Chloé JP
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