  • TO BE CHIC 光電子キルティング コート
  • TO BE CHIC 光電子キルティング コート
  • TO BE CHIC 光電子キルティング コート
  • TO BE CHIC 光電子キルティング コート
  • TO BE CHIC 光電子キルティング コート
  • TO BE CHIC 光電子キルティング コート
  • TO BE CHIC 光電子キルティング コート
  • TO BE CHIC 光電子キルティング コート
  • TO BE CHIC 光電子キルティング コート
  • TO BE CHIC 光電子キルティング コート
TO BE CHIC 光電子キルティング コート
  • 当日発送
  • 送料無料

TO BE CHIC 光電子キルティング コート

トゥービーシック

お気に入りブランド
クチコミ評価 5.3379件）07
販売価格 ：

16985税込

獲得ポイント ：
379ポイント

サイズ


商品がカートに追加されました
TO BE CHIC 光電子キルティング コート
TO BE CHIC 光電子キルティング コート
販売価格：￥4,950 税込
お買い物を続けるカートへ進む

在庫あり

※ 商品のお届けについてはこちらよりご確認ください。

SHOPPING が販売、発送いたします。

当日発送可 (14:00までのご注文が対象)

  • ご注文内容・出荷状況によっては当日発送できない場合もございます。
    詳しくはこちらよりご確認ください。

利用可

  • ポストにお届け / 一点のみ購入でご利用可能です。
    ゆうパケットでのお届けの場合はサンプル・ノベルティが対象外となります。
    ゆうパケットには破損・紛失の保証はございません。
    詳しくはこちらよりご確認ください。

商品の詳細

TOBECHIC光電子キルティングコート
トゥービーシック

商品説明
光電子キルティングコート


【素材】
タテ・ヨコ糸共に50デニールのハイマルチ糸を使用してます。
ハイマルチな糸を使用する事で非常にしなやかな風合いを表現しています。

【デザイン・コーディネートポイント】
ダイヤキルト柄のシンプルでスッキリとしたシルエットでコーディネートしやすいデザインのコートです。

サイズ
40（M相当）：着丈90cm肩幅38cmバスト98cm袖丈61.5cm裄丈80.5cm重量574g

表地本体ポリエステル100%テープレーヨン100%中わたポリエステル100%裏地ポリエステル

タグ付き新品未使用品ですが、
極度に神経質な方は購入をご遠慮ください。
ペットはいません。喫煙者無し。香水使用しておりません。

即購入OKです。

カラー···ブラック
柄・デザイン···無地
季節感···春、秋、冬

商品の説明

TO BE CHIC 光電子キルティング コート
光電子キルティング コート | TO BE CHIC（トゥービーシック）の通販 ...

TO BE CHIC 光電子キルティング コート
光電子キルティング コート(コート)｜TO BE CHIC(トゥービーシック)の ...

TO BE CHIC 光電子キルティング コート
TO BE CHIC - TO BE CHIC 光電子キルティング コートの通販 by こあら ...

TO BE CHIC 光電子キルティング コート
光電子キルティング コート | TO BE CHIC（トゥービーシック）の通販 ...

TO BE CHIC 光電子キルティング コート
【L】光電子キルティング コート

TO BE CHIC 光電子キルティング コート
光電子キルティング コート(コート)｜TO BE CHIC(トゥービーシック)の ...

TO BE CHIC 光電子キルティング コート
【L】光電子キルティング コート

TO BE CHIC 光電子キルティング コート
キルティングフーデッド コート(504346843) | トゥービーシック(TO BE ...

TO BE CHIC 光電子キルティング コート
TO BE CHIC(トゥー ビー シック)の光電子キルティングノーカラー ...

TO BE CHIC 光電子キルティング コート
光電子キルティング コート(コート)｜TO BE CHIC(トゥービーシック)の ...

TO BE CHIC 光電子キルティング コート
光電子キルティングノーカラー ロングコート

TO BE CHIC 光電子キルティング コート
L】光電子キルティングノーカラー ロングコート （その他アウター ...

TO BE CHIC 光電子キルティング コート
光電子キルティング コート(コート)｜TO BE CHIC(トゥービーシック)の ...

TO BE CHIC 光電子キルティング コート
TO BE CHIC - TO BE CHIC 42 光電子キルティング コートの通販 by ...

TO BE CHIC 光電子キルティング コート
トゥー ビー シック TO BE CHIC 光電子キルティング コート （ピンク ...

レディース・ジャケット/アウター・ロングコートのデイリーランキング

このカテゴリのランキングをもっと見る

この商品を見ている人におすすめ