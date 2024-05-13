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TO BE CHIC 光電子キルティング コート
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￥16985税込
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商品の詳細
TOBECHIC光電子キルティングコート
トゥービーシック
商品説明
光電子キルティングコート
黒
【素材】
タテ・ヨコ糸共に50デニールのハイマルチ糸を使用してます。
ハイマルチな糸を使用する事で非常にしなやかな風合いを表現しています。
【デザイン・コーディネートポイント】
ダイヤキルト柄のシンプルでスッキリとしたシルエットでコーディネートしやすいデザインのコートです。
サイズ
40（M相当）：着丈90cm肩幅38cmバスト98cm袖丈61.5cm裄丈80.5cm重量574g
表地本体ポリエステル100%テープレーヨン100%中わたポリエステル100%裏地ポリエステル
タグ付き新品未使用品ですが、
極度に神経質な方は購入をご遠慮ください。
ペットはいません。喫煙者無し。香水使用しておりません。
即購入OKです。
カラー···ブラック
柄・デザイン···無地
季節感···春、秋、冬
トゥービーシック
商品説明
光電子キルティングコート
黒
【素材】
タテ・ヨコ糸共に50デニールのハイマルチ糸を使用してます。
ハイマルチな糸を使用する事で非常にしなやかな風合いを表現しています。
【デザイン・コーディネートポイント】
ダイヤキルト柄のシンプルでスッキリとしたシルエットでコーディネートしやすいデザインのコートです。
サイズ
40（M相当）：着丈90cm肩幅38cmバスト98cm袖丈61.5cm裄丈80.5cm重量574g
表地本体ポリエステル100%テープレーヨン100%中わたポリエステル100%裏地ポリエステル
タグ付き新品未使用品ですが、
極度に神経質な方は購入をご遠慮ください。
ペットはいません。喫煙者無し。香水使用しておりません。
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カラー···ブラック
柄・デザイン···無地
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