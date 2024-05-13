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855.K18 ブレスレット ターコイズ 2.80ct パール付 6.8g
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￥29526税込
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商品の詳細
【素材】-material-
K1818金イエローゴールド
ターコイズTurquoise2.80ct
パールParl
【サイズ】-size-
ターコイズTurquoise
約2.5×0.8mm
パールParl
約1.8mm
長さ20.0cm
幅2.8mm
【DiamondGRADE】
---
【weight】
6.81g
アクセサリー材質...ゴールド
カラー...ブルー
K1818金イエローゴールド
ターコイズTurquoise2.80ct
パールParl
【サイズ】-size-
ターコイズTurquoise
約2.5×0.8mm
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約1.8mm
長さ20.0cm
幅2.8mm
【DiamondGRADE】
---
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6.81g
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商品の説明
天然ターコイズ＆淡水パール 2連 ゴールドチューブ ブレスレット
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