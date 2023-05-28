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kate spade ショルダーバッグ ミニ 斜め掛け クロスボディ 赤
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￥2412税込
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商品の詳細
ブランドリユース店で購入。
買取時に鑑定査定済みのお品物です(^^)
◆ブランド
katespadeNEWYORK
◆型番
WKRU4194
◆カラー
赤 レッド
◆素材
レザー
◆サイズ
タテ：15.0cm
ヨコ：23.0cm
マチ：7.5cm
ショルダー：110～120cm
＊若干の誤差がある場合があります。
◆仕様
ファスナー式開閉
内側・・・オープンポケット×1
外側・・・オープンポケット×1
◆付属品
なし
◆状態
画像⑧以外は、傷や汚れの見られない
状態の良いお品物です。
主観ではありますが、赤という色味や
型押しレザーという特性のため、
画像⑧の傷もほとんど目立ちません。
スマホや長財布など意外と入ります。
軽くて扱いやすいサイズ感です(^^)
◆発送
匿名配送にて発送いたします。
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商品の説明
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