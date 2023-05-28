  • kate spade　ショルダーバッグ　ミニ　斜め掛け　クロスボディ　赤
  • kate spade　ショルダーバッグ　ミニ　斜め掛け　クロスボディ　赤
  • kate spade　ショルダーバッグ　ミニ　斜め掛け　クロスボディ　赤
  • kate spade　ショルダーバッグ　ミニ　斜め掛け　クロスボディ　赤
  • kate spade　ショルダーバッグ　ミニ　斜め掛け　クロスボディ　赤
  • kate spade　ショルダーバッグ　ミニ　斜め掛け　クロスボディ　赤
  • kate spade　ショルダーバッグ　ミニ　斜め掛け　クロスボディ　赤
  • kate spade　ショルダーバッグ　ミニ　斜め掛け　クロスボディ　赤
kate spade　ショルダーバッグ　ミニ　斜め掛け　クロスボディ　赤
  • 当日発送
  • 送料無料

kate spade　ショルダーバッグ　ミニ　斜め掛け　クロスボディ　赤

ケイトスペードニューヨーク

お気に入りブランド
クチコミ評価 5.9536件）07
販売価格 ：

2412税込

獲得ポイント ：
536ポイント

商品がカートに追加されました
kate spade　ショルダーバッグ　ミニ　斜め掛け　クロスボディ　赤
kate spade　ショルダーバッグ　ミニ　斜め掛け　クロスボディ　赤
販売価格：￥4,950 税込
お買い物を続けるカートへ進む

在庫あり

※ 商品のお届けについてはこちらよりご確認ください。

SHOPPING が販売、発送いたします。

当日発送可 (14:00までのご注文が対象)

  • ご注文内容・出荷状況によっては当日発送できない場合もございます。
    詳しくはこちらよりご確認ください。

利用可

  • ポストにお届け / 一点のみ購入でご利用可能です。
    ゆうパケットでのお届けの場合はサンプル・ノベルティが対象外となります。
    ゆうパケットには破損・紛失の保証はございません。
    詳しくはこちらよりご確認ください。

商品の詳細

ご覧いただきありがとうございます。


ブランドリユース店で購入。
買取時に鑑定査定済みのお品物です(^^)


◆ブランド
katespadeNEWYORK


◆型番
WKRU4194


◆カラー
赤　レッド


◆素材
レザー


◆サイズ
タテ：15.0cm
ヨコ：23.0cm
マチ：7.5cm
ショルダー：110～120cm
＊若干の誤差がある場合があります。


◆仕様
ファスナー式開閉
内側・・・オープンポケット×1
外側・・・オープンポケット×1


◆付属品
なし


◆状態
画像⑧以外は、傷や汚れの見られない
状態の良いお品物です。
主観ではありますが、赤という色味や
型押しレザーという特性のため、
画像⑧の傷もほとんど目立ちません。
スマホや長財布など意外と入ります。
軽くて扱いやすいサイズ感です(^^)


◆発送
匿名配送にて発送いたします。



✨他の商品を見たい方はコチラから↓↓✨

　　　#ayakoの中古ブランド商品

✨他の商品を見たい方はコチラから↑↑✨

商品の説明

kate spade　ショルダーバッグ　ミニ　斜め掛け　クロスボディ　赤
Amazon | [ケイトスペード] ショルダーバッグ WLR00396-001 レザー ...

kate spade　ショルダーバッグ　ミニ　斜め掛け　クロスボディ　赤
ケイトスペード KATE SPADE ショルダーバッグ ミニバッグ ポシェット 斜め掛け 肩掛け レッド 赤 ゴールド レディース

kate spade　ショルダーバッグ　ミニ　斜め掛け　クロスボディ　赤
Amazon | [ケイトスペード] ショルダーバッグ WLR00396-001 レザー ...

kate spade　ショルダーバッグ　ミニ　斜め掛け　クロスボディ　赤
ケイトスペード ミニクロスショルダーバッグ 斜め掛け レディース | フリマアプリ ラクマ

kate spade　ショルダーバッグ　ミニ　斜め掛け　クロスボディ　赤
【中古】ケイトスペード KATE SPADE ショルダーバッグ ミニバッグ ポシェット 斜め掛け 肩掛け レッド 赤 ゴールド レディース｜au PAY マーケット

kate spade　ショルダーバッグ　ミニ　斜め掛け　クロスボディ　赤
ケイトスペード ショルダーバッグ 新品 小さめ 斜め掛け ノット knott ...

kate spade　ショルダーバッグ　ミニ　斜め掛け　クロスボディ　赤
【中古】ケイトスペード KATE SPADE ショルダーバッグ ミニバッグ ポシェット 斜め掛け 肩掛け レッド 赤 ゴールド レディース｜au PAY マーケット

kate spade　ショルダーバッグ　ミニ　斜め掛け　クロスボディ　赤
kate spade ショルダーバッグ ミニ 斜め掛け クロスボディ 赤 ...

kate spade　ショルダーバッグ　ミニ　斜め掛け　クロスボディ　赤
Amazon | [ケイトスペード] kate spade バッグ(ショルダーバッグ) WKR00312 ガーデンピンク デイジー レザー バニティ クロスボディー レディース [アウトレット品] [ブランド] [並行輸入品] | Kate spade(ケイトスペード) | ショルダーバッグ

kate spade　ショルダーバッグ　ミニ　斜め掛け　クロスボディ　赤
Amazon | [ケイトスペード] kate spade バッグ レディース ショルダー ...

kate spade　ショルダーバッグ　ミニ　斜め掛け　クロスボディ　赤
23-24新作☆国内発送 Kate Spade 薔薇2wayクロスボディバッグ (kate ...

kate spade　ショルダーバッグ　ミニ　斜め掛け　クロスボディ　赤
Kate Spade 直営outlet 夏コレクション スイカミニハンドバッグ (kate ...

kate spade　ショルダーバッグ　ミニ　斜め掛け　クロスボディ　赤
[ケイトスペード] バッグ レディース ショルダーバッグ アウトレット 斜めがけ レザー 革 ブランド クロスボディ 肩掛け WLR00686 ステイシー STACI MINI CAMERA BAG [並行輸入品]

kate spade　ショルダーバッグ　ミニ　斜め掛け　クロスボディ　赤
ケイトスペード　ハンドバック　ショルダーバック　赤　ボルドー

kate spade　ショルダーバッグ　ミニ　斜め掛け　クロスボディ　赤
【30日返品保証】KATE SPADE ケイトスペード WKRU6952 STACI MUDIUM SATCHEL 2Way ショルダーバッグ ベージュ WRMBEIGEML 129 クロスボディ ハンド 斜め掛け 女性 レディース ブランド 即日 即日発送 【クリスマス限定ラッピング対応中】

レディース・バッグ・ショルダーバッグのデイリーランキング

このカテゴリのランキングをもっと見る

この商品を見ている人におすすめ