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プラダ ショルダーバッグ ノベルティ
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商品の詳細
カラー：写真通り※サイズ：幅約24cm縦約17cmベルトの長さ：最短約50cm、最長約100cm※素人採寸なので多少の誤差はご容赦ください。※付属品：保存袋○状態新品未使用並行輸入品を取り扱うセレクトショップにて購入致しました。すべてのことをご理解いただいた方のみご購入お願い致します。
商品の説明
PRADAショルダーバッグ ノベルティ | tradexautomotive.com
PRADA ショルダーバッグ ノベルティ | tradexautomotive.com
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