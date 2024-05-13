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アニエスベーショルダーバック
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￥6440税込
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商品の詳細
カラー···ブラック
柄・デザイン···無地
素材···本革(牛革)
幅:23.0cm高さ:19.0cmマチ:11.0cm
サイズ：23cm×19cm×11cm
持ち手27.0cm
ハンドバックとして複数回使用しました。
持ち手部分に少し傷があります。
金具部分に多少の擦り傷はございますが、目立つものではありません。
ショルダー用の紐は2回ほど使用しました。
お店で購入したので正規品です。
柄・デザイン···無地
素材···本革(牛革)
幅:23.0cm高さ:19.0cmマチ:11.0cm
サイズ：23cm×19cm×11cm
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ハンドバックとして複数回使用しました。
持ち手部分に少し傷があります。
金具部分に多少の擦り傷はございますが、目立つものではありません。
ショルダー用の紐は2回ほど使用しました。
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商品の説明
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