Dior ディオール 財布 カナージュ ピンク ラウンドファスナー

商品の詳細

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2014.1月に百貨店で購入し何回か使用後

自宅保管していました。

細かい汚れやスレがございます。

中古品にご理解ある方のみご購入をお願い致します。

付属のチェーンは未使用です。





【サイズ】W19.5cmH9.5cmチェーン長さ34.5cm

【材質】レザー

【カラー】ショッキングピンク

【仕様】札入れ1、小銭入れ(ポケット1)1、カードポケット6、その他ポケット2

【型番】CAL43060P













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