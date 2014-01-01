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Dior ディオール 財布 カナージュ ピンク ラウンドファスナー

クリスチャンディオール

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Dior ディオール 財布 カナージュ ピンク ラウンドファスナー
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商品の詳細

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2014.1月に百貨店で購入し何回か使用後
自宅保管していました。
細かい汚れやスレがございます。
中古品にご理解ある方のみご購入をお願い致します。
付属のチェーンは未使用です。


【サイズ】W19.5cmH9.5cmチェーン長さ34.5cm
【材質】レザー
【カラー】ショッキングピンク
【仕様】札入れ1、小銭入れ(ポケット1)1、カードポケット6、その他ポケット2
【型番】CAL43060P






財布形···長財布

商品の説明

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