madu マディ　カゴバッグ　大きい　ラフィア　トートバッグ　天然素材　本革

商品の詳細

MaduFabricaマディファブリカで購入致しました

カゴバッグバスケットです。



サイズ 縦37横45底面直径28



オシャレなラフィアバッグです。



持ち手部分は本革で

スエードのような触り心地です。



たっぷり入る大きめサイズです。

(写真の長財布はサイズ比較用です。)

実際に持ち歩く時は、画像7枚目のようなイメージです。

底面は円形で、筒のような形です。



お部屋などに吊るして、インテリアにもおすすめです。



人気がありすぐに完売した商品になります。



持ち手部分にシミがございます。

素材の特性上、床置きにすると形崩れが気になるので、吊るしたり引っ掛けたりして飾るのがおすすめです。







以下のブランドがお好きな方にも

レトラ、AMERI、CLANE、

ドレステリア、ENFOLD、kaon、sono、SACRA、seanewyork、pippi、マルティニーク、ウィムガゼット、スタニングルアー

ビリティス、viabusstop、マルニ、

ユナイテッドアローズ、トゥモローランド、

IENA、SEEBYCHLOE、スピックアンドスパン



カラー···ベージュ