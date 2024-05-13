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madu マディ　カゴバッグ　大きい　ラフィア　トートバッグ　天然素材　本革

マディ

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6096税込

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madu マディ　カゴバッグ　大きい　ラフィア　トートバッグ　天然素材　本革
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販売価格：￥4,950 税込
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商品の詳細

MaduFabricaマディファブリカで購入致しました
カゴバッグバスケットです。

サイズ　縦37横45底面直径28

オシャレなラフィアバッグです。

持ち手部分は本革で
スエードのような触り心地です。

たっぷり入る大きめサイズです。
(写真の長財布はサイズ比較用です。)
実際に持ち歩く時は、画像7枚目のようなイメージです。
底面は円形で、筒のような形です。

お部屋などに吊るして、インテリアにもおすすめです。

人気がありすぐに完売した商品になります。

持ち手部分にシミがございます。
素材の特性上、床置きにすると形崩れが気になるので、吊るしたり引っ掛けたりして飾るのがおすすめです。



以下のブランドがお好きな方にも
レトラ、AMERI、CLANE、
ドレステリア、ENFOLD、kaon、sono、SACRA、seanewyork、pippi、マルティニーク、ウィムガゼット、スタニングルアー
ビリティス、viabusstop、マルニ、
ユナイテッドアローズ、トゥモローランド、
IENA、SEEBYCHLOE、スピックアンドスパン

カラー···ベージュ

商品の説明

madu マディ　カゴバッグ　大きい　ラフィア　トートバッグ　天然素材　本革
かごバッグ 本革 天然素材 ラフィア A4 トートバッグ 肩掛け Mサイズ ...

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