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新品 エックスガール X-girl 大判 ストール ヒョウ柄 レディース
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￥2061税込
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定価 税込8925円
可愛いヒョウ柄ストールです！大判なので使いやすいですよ☆
使わず保管していたので新品のうちに出品いたします(^^)
自宅保管ですので神経質な方はご遠慮下さい。中古品にご理解のある方よろしくお願いいたしますm(__)m
カラー···ブラウン
柄・デザイン···その他
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使わず保管していたので新品のうちに出品いたします(^^)
自宅保管ですので神経質な方はご遠慮下さい。中古品にご理解のある方よろしくお願いいたしますm(__)m
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商品の説明
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X-girl - x-girl ヒョウ柄 レオパード 大判 ストールの通販 by ha＊'s ...
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