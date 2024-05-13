新品　エックスガール X-girl 大判　ストール　ヒョウ柄　レディース

商品の詳細

タグつき



定価 税込8925円



可愛いヒョウ柄ストールです！大判なので使いやすいですよ☆

使わず保管していたので新品のうちに出品いたします(^^)





自宅保管ですので神経質な方はご遠慮下さい。中古品にご理解のある方よろしくお願いいたしますm(__)m

カラー···ブラウン

柄・デザイン···その他