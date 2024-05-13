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新品　エックスガール X-girl 大判　ストール　ヒョウ柄　レディース

Fshape

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2061税込

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新品　エックスガール X-girl 大判　ストール　ヒョウ柄　レディース
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定価　税込8925円

可愛いヒョウ柄ストールです！大判なので使いやすいですよ☆
使わず保管していたので新品のうちに出品いたします(^^)


自宅保管ですので神経質な方はご遠慮下さい。中古品にご理解のある方よろしくお願いいたしますm(__)m
カラー···ブラウン
柄・デザイン···その他

商品の説明

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