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【FURLA】 フルラ ハンドバッグ 2way ピンク
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￥5500税込
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商品の詳細
写真では少し分かりづらいですが、「淡いピンク色」です。
妻の代理出品です。
一、二回しか使用していないのでかなり美品です。
正規店で購入しました。箱等はないのでしっかり梱包して発送致します。
妻の代理出品です。
一、二回しか使用していないのでかなり美品です。
正規店で購入しました。箱等はないのでしっかり梱包して発送致します。
商品の説明
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