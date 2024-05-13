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極美品 マイケルコース Michael Kors バッグ BLACK
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￥6720税込
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商品の詳細
別のカラーも新品未使用で出品しております
こちらは定番で人気カラーのブラックです。
1度使用したため底鋲にうっすら傷がありますが気にならない程度です。
角スレはありません。
マイケルコース神戸元町店購入
【カラー】：ブラック
【サイズ】：H約22cmxW約28-31cmxD約13cm
【ハンドル】：約36cm
【ショルダー】：約110-125cm
【素材】：グレインレザー
【仕様】：開閉ファスナー
［内部ファスナーポケットx1ポケットx1マルチポケッ
トx4
「外部ポケットx2底鋲x4
【付属品】：専用袋
このバッグの他にも出してます。
バッグ一覧はこちら
#SugeRのMKバッグ
素材···牛革(本革)
カラー···ブラック
NCNR
#通勤バッグ
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【ハンドル】：約36cm
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［内部ファスナーポケットx1ポケットx1マルチポケッ
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商品の説明
Michael Kors - 極美品◇マイケルコース 正規品 ハンドバッグ ...
✨極美品✨ マイケルコースショルダーバッグ 2way シボ革レザー黒ゴールド金具 | フリマアプリ ラクマ
✨極美品✨ マイケルコースショルダーバッグ 2way シボ革レザー黒ゴールド金具
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