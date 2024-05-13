極美品 マイケルコース Michael Kors バッグ BLACK

商品の詳細

別のカラーも新品未使用で出品しております

こちらは定番で人気カラーのブラックです。



1度使用したため底鋲にうっすら傷がありますが気にならない程度です。

角スレはありません。



マイケルコース神戸元町店購入



【カラー】：ブラック

【サイズ】：H約22cmxW約28-31cmxD約13cm

【ハンドル】：約36cm

【ショルダー】：約110-125cm

【素材】：グレインレザー

【仕様】：開閉ファスナー

［内部ファスナーポケットx1ポケットx1マルチポケッ

トx4

「外部ポケットx2底鋲x4

【付属品】：専用袋



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#SugeRのMKバッグ



素材···牛革(本革)

カラー···ブラック

NCNR



#通勤バッグ