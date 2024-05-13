希少　ルイヴィトン ポルトフォイユ・イエナ パルナセア ラウンドファスナー ガレ

商品の詳細

○アイテム



ルイヴィトンLOUISVUITTON

ポルトフォイユ・イエナパルナセア

ラウンドファスナー長財布

ゴールド金具 ロゴ金具

カラー→ガレベージュ系統

型番 M58257

シリアル MI5103



○状態



中古品のため多少の使用感を感じますが、

目立つような傷や汚れなく、

購入後すぐにお使い頂けるコンディションです。



状態につきましては、お写真にてご判断下さい。



是非ご検討下さいませ✨



○サイズ:



タテ10cm

ヨコ19cm

マチ2cm



○購入場所



ブランドオークション

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場・ストア商品

買取時鑑定査定済の商品です。



○配送



簡易包装にて、

通常はご注文頂きましてから24時間以内に発送しております。

稀に仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。



ご不明な点ありましたら、お気軽にお問い合わせ下さいませ♪