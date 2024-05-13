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希少　ルイヴィトン ポルトフォイユ・イエナ パルナセア ラウンドファスナー ガレ

ルイヴィトン

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希少　ルイヴィトン ポルトフォイユ・イエナ パルナセア ラウンドファスナー ガレ
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商品の詳細

○アイテム

ルイヴィトンLOUISVUITTON
ポルトフォイユ・イエナパルナセア
ラウンドファスナー長財布
ゴールド金具　ロゴ金具
カラー→ガレベージュ系統
型番　M58257
シリアル　MI5103

○状態

中古品のため多少の使用感を感じますが、
目立つような傷や汚れなく、
購入後すぐにお使い頂けるコンディションです。

状態につきましては、お写真にてご判断下さい。

是非ご検討下さいませ✨

○サイズ:

タテ10cm
ヨコ19cm
マチ2cm
　
○購入場所

ブランドオークション
日本流通自主管理協会加盟店（AACD）
質屋・古物市場・ストア商品
買取時鑑定査定済の商品です。

○配送

簡易包装にて、
通常はご注文頂きましてから24時間以内に発送しております。
稀に仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。

ご不明な点ありましたら、お気軽にお問い合わせ下さいませ♪

商品の説明

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