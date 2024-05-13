- 当日発送
- 送料無料
希少 ルイヴィトン ポルトフォイユ・イエナ パルナセア ラウンドファスナー ガレ
- 販売価格 ：
-
￥8064税込
- 獲得ポイント ：
- 66ポイント
当日発送可 (14:00までのご注文が対象)
- ※
ご注文内容・出荷状況によっては当日発送できない場合もございます。
詳しくはこちらよりご確認ください。
利用可
- ※
ポストにお届け / 一点のみ購入でご利用可能です。
ゆうパケットでのお届けの場合はサンプル・ノベルティが対象外となります。
ゆうパケットには破損・紛失の保証はございません。
詳しくはこちらよりご確認ください。
商品の詳細
ルイヴィトンLOUISVUITTON
ポルトフォイユ・イエナパルナセア
ラウンドファスナー長財布
ゴールド金具 ロゴ金具
カラー→ガレベージュ系統
型番 M58257
シリアル MI5103
○状態
中古品のため多少の使用感を感じますが、
目立つような傷や汚れなく、
購入後すぐにお使い頂けるコンディションです。
状態につきましては、お写真にてご判断下さい。
是非ご検討下さいませ✨
○サイズ:
タテ10cm
ヨコ19cm
マチ2cm
○購入場所
ブランドオークション
日本流通自主管理協会加盟店（AACD）
質屋・古物市場・ストア商品
買取時鑑定査定済の商品です。
○配送
簡易包装にて、
通常はご注文頂きましてから24時間以内に発送しております。
稀に仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。
ご不明な点ありましたら、お気軽にお問い合わせ下さいませ♪
商品の説明
ルイヴィトン・長財布・パルナセア ポルトフォイユ イエナ ノワゼット ...
LOUISVUITTON ポルトフォイユ イエナ パルナセア ジッピーウォレット ...
パルナセアの値段と価格推移は？｜12件の売買データからパルナセアの ...
福袋特集 2022 ズッカ ラウンドファスナー フェンディ FENDI 財布 ...
LOUIS VUITTON ルイヴィトン モノグラム ダヌーブ ショルダーバッグ ...
ヴィトン(LOUIS VUITTON) 長財布 財布(レディース)（ピンク/桃色系）の ...
ラウンド 長財布 【希少】プラダ 折り財布 牛革 ヴィンテージ リボン ...
☆大感謝セール】 希少✨ 入手困難 グッチ 長財布 インターロッキング ...
正規店仕入れの サルヴァトーレフェラガモ 極美品✨ 長財布 ブラック ...
廃盤 ヴィトン 長財布の値段と価格推移は？｜9件の売買データから廃盤 ...
大切な人へのギフト探し 【定価18万】 ルイヴィトン ポルトフォイユ ...
新版 ⭐良品⭐ルイヴィトン モノグラム ポルトフォイユ サラ 長財布 長 ...
ルイ ヴィトン スーパーコピー ポルトフォイユ イエナ ラウンド ...
ヴィトン(LOUIS VUITTON) 長財布 財布(レディース)（ピンク/桃色系）の ...
レディース・小物・長財布のデイリーランキング
-
-
-
2
イアクッチ サブリナ S バッグ
ハンドバッグ
￥7,875
-
-
4
sou・sou 麻 きさらぎ 袖括り 短丈
その他
￥1,739
-
5
新品 ラベルエチュード ワンピース
ロングワンピース
￥3,000