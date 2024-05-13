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アンコキーヌ 2way/斜め掛けショルダーキューブバッグ/南京錠付き

アンコキーヌ

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アンコキーヌ 2way/斜め掛けショルダーキューブバッグ/南京錠付き
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商品の詳細

アンコキーヌANNECOQUINEJAPAN2way/斜め掛けショルダーキューブバッグ/南京錠付き

サイズ◆約入り口35cm(下20cm)×20cm×20cm

仕様◆メイン×1フリーポケット×1ショルダーベルト×1南京錠×1セット

カラー◆黒×ゴールド

状態◆展示品(未使用品)

☆保管期間はありますが店舗に展示されていた未使用品バッグです。
☆トートバッグとして斜め掛けショルダーバッグとして2タイプに使えます。
☆開閉可能な南京錠が付いています。
☆柄はANNECOQUINE人気のカラーです。
☆重量感のあるバッグですが重くはないので女性には使いやすいと思います。
☆内外共に綺麗な状態です。
☆保管期間はありますが展示品のSランク品です。未使用品は基本的には中古品となります。

商品の説明

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