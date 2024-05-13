coachカゴバック

商品の詳細

カラー···ホワイト



新品未使用で袋に包まれたままなので、公式から写真載せてます！



ショルダー、手持ちどちらもできます！



頼んだ後に他ブランドのカゴバックをもらって使っていないので出品します。



一度も袋から開けずに包装されたままなので、そのままお送りします。





サイズと仕様

ブランドの確固たるクラフトマンシップで仕上げたトートバッグ

ストロー、スムースレザー

マグネットスナップ開閉

長さ調整可能ハンドル、ハンドルから本体まで9cm

外側にポケット

取り外し可能ストラップ、肩から本体までの長さ55cm（ショルダー\u0026斜め掛けの2WAY仕様）

※お好みで別売りストラップに付け替えてアレンジ可能。

縦18.5cmx横31.5cmxマチ18.5cm

コーチ長財布収納可能

※画像や動画は実際の商品と色味、仕様、サイズ等が若干異なる場合がございます。

StyleNo.CJ519