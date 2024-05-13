✨極美品✨ COACH ショルダーバッグ シグネチャー ミニカメラバッグ レザー

商品の詳細

■アイテム

COACHコーチショルダーバッグポシェットポーチクロスボディー

カメラバッグチャームシグネチャーゴールド金具総柄91677バイカラー



シグネチャー柄とレザーがデザインされたコーチのショルダーバッグです。コンパクトで可愛いサイズ感ですがマチがあるので、スマホ、お財布等々、ちょっとしたお出かけに必要な物は収納できました。普段使いにピッタリなショルダーバッグです✨



■仕様

素材：レザーPVC加工

カラー：ベージュオフホワイト

型番：91677

サイズ：

タテ13cm

ヨコ18.5cm

マチ5cm

ショルダー長さ126〜145cm

オープンポケット4



■購入元

大手ブランド買取店

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

鑑定済商品です。



■状態

中古品である旨ご理解頂ける方にご購入頂けると幸いに存じます。目立つような傷、擦れも無く大変良い状態です。まだまだ十分お使い頂けると思います。



■配送

プチプチに包んだ後、リサイクル段ボールまたはショッパーに入れて発送致します。

概ね2～3日で発送予定です。仕事で遅れる場合がございますので予めご了承お願い致します。



925-23-1