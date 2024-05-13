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✨極美品✨ COACH ショルダーバッグ シグネチャー ミニカメラバッグ レザー
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￥5500税込
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商品の詳細
■アイテム
COACHコーチショルダーバッグポシェットポーチクロスボディー
カメラバッグチャームシグネチャーゴールド金具総柄91677バイカラー
シグネチャー柄とレザーがデザインされたコーチのショルダーバッグです。コンパクトで可愛いサイズ感ですがマチがあるので、スマホ、お財布等々、ちょっとしたお出かけに必要な物は収納できました。普段使いにピッタリなショルダーバッグです✨
■仕様
素材：レザーPVC加工
カラー：ベージュオフホワイト
型番：91677
サイズ：
タテ13cm
ヨコ18.5cm
マチ5cm
ショルダー長さ126〜145cm
オープンポケット4
■購入元
大手ブランド買取店
日本流通自主管理協会加盟店（AACD）
鑑定済商品です。
■状態
中古品である旨ご理解頂ける方にご購入頂けると幸いに存じます。目立つような傷、擦れも無く大変良い状態です。まだまだ十分お使い頂けると思います。
■配送
プチプチに包んだ後、リサイクル段ボールまたはショッパーに入れて発送致します。
概ね2～3日で発送予定です。仕事で遅れる場合がございますので予めご了承お願い致します。
925-23-1
COACHコーチショルダーバッグポシェットポーチクロスボディー
カメラバッグチャームシグネチャーゴールド金具総柄91677バイカラー
シグネチャー柄とレザーがデザインされたコーチのショルダーバッグです。コンパクトで可愛いサイズ感ですがマチがあるので、スマホ、お財布等々、ちょっとしたお出かけに必要な物は収納できました。普段使いにピッタリなショルダーバッグです✨
■仕様
素材：レザーPVC加工
カラー：ベージュオフホワイト
型番：91677
サイズ：
タテ13cm
ヨコ18.5cm
マチ5cm
ショルダー長さ126〜145cm
オープンポケット4
■購入元
大手ブランド買取店
日本流通自主管理協会加盟店（AACD）
鑑定済商品です。
■状態
中古品である旨ご理解頂ける方にご購入頂けると幸いに存じます。目立つような傷、擦れも無く大変良い状態です。まだまだ十分お使い頂けると思います。
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925-23-1
商品の説明
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