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【KAYU】カユ シェル型 ショルダーバック
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￥2760税込
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商品の詳細
ハワイで購入後、自宅保管しており新品未使用です。
当時定価2万円ぐらいでした。
何世代にもわたって受け継がれてきた土着の技術を使用して天日干しされたつる植物である籐を、昔ながらの製織技術で手織りしたこのクラッチバッグ。
貝殻の型が夏らしく、コーディネートのポイントに✩
縦12.5cm×横21cm×幅6.5cm
肩紐チェーン104cm
カラー···ベージュ
種類···ミニショルダーバッグ
#海 #リゾート
当時定価2万円ぐらいでした。
何世代にもわたって受け継がれてきた土着の技術を使用して天日干しされたつる植物である籐を、昔ながらの製織技術で手織りしたこのクラッチバッグ。
貝殻の型が夏らしく、コーディネートのポイントに✩
縦12.5cm×横21cm×幅6.5cm
肩紐チェーン104cm
カラー···ベージュ
種類···ミニショルダーバッグ
#海 #リゾート
商品の説明
国内発送】 【KAYU】カユ シェル型 ショルダーバック ショルダーバッグ ...
KAYU カユ シェル型チェーンショルダーバッグ 白 ラフィア クラッチ 2way 貝 かご ロンハーマン AU969C
KAYU カユ シェル型チェーンショルダーバッグ 白 ラフィア クラッチ 2way 貝 かご ロンハーマン AU969C
カユKAYU 貝殻シェル型かごショルダークラッチバッグバッグハンドメイド品ブルー
カユKAYU 貝殻シェル型かごショルダークラッチバッグバッグハンドメイド品ブルー | フリマアプリ ラクマ
KAYU(カユ)/Jane.シェルチェーンバッグ | with shore
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カユKAYU 貝殻シェル型かごショルダークラッチバッグバッグハンドメイド品ブルー
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