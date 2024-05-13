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【KAYU】カユ　シェル型　ショルダーバック

カユ

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2760税込

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【KAYU】カユ　シェル型　ショルダーバック
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販売価格：￥4,950 税込
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商品の詳細

ハワイで購入後、自宅保管しており新品未使用です。
当時定価2万円ぐらいでした。

何世代にもわたって受け継がれてきた土着の技術を使用して天日干しされたつる植物である籐を、昔ながらの製織技術で手織りしたこのクラッチバッグ。

貝殻の型が夏らしく、コーディネートのポイントに✩

縦12.5cm×横21cm×幅6.5cm　
肩紐チェーン104cm

カラー···ベージュ
種類···ミニショルダーバッグ

#海　#リゾート

商品の説明

【KAYU】カユ　シェル型　ショルダーバック
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