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マイケルコース

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マイケルコース 新品未使用品 ハンドバッグ ピンク
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商品の詳細

新品未使用品マイケルコースバッグハンドバッグ
MICHAELKORSエミリアレザー2WAYサッチェル斜めがけ35F0GU5S5TGRAPEFRUIT(ピンク系)


★取り外し可能なストラップ付きのため、ショルダーバッグとしても大活躍。内部は大きく仕切られ、かさばる荷物をすっきりと整理できます。




サイズ

■約　(実寸サイズ)
縦：19.5cm　横：24cm(底部)　幅：9.5cm(底部)
■持ち手：28cm
■ショルダー：110～128cm(ベルト穴調節可/取外可)

仕様

■開閉方法：ファスナー
■内側：ファスナーポケット×1
フリーポケット×1
■外側：マグネットボタンポケット×2(内：フリーポケット×1)


カラー···ピンク

特徴···2way

商品の説明

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