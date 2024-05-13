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マイケルコース 新品未使用品 ハンドバッグ ピンク
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商品の詳細
新品未使用品マイケルコースバッグハンドバッグ
MICHAELKORSエミリアレザー2WAYサッチェル斜めがけ35F0GU5S5TGRAPEFRUIT(ピンク系)
★取り外し可能なストラップ付きのため、ショルダーバッグとしても大活躍。内部は大きく仕切られ、かさばる荷物をすっきりと整理できます。
サイズ
■約 (実寸サイズ)
縦：19.5cm 横：24cm(底部) 幅：9.5cm(底部)
■持ち手：28cm
■ショルダー：110～128cm(ベルト穴調節可/取外可)
仕様
■開閉方法：ファスナー
■内側：ファスナーポケット×1
フリーポケット×1
■外側：マグネットボタンポケット×2(内：フリーポケット×1)
カラー···ピンク
特徴···2way
MICHAELKORSエミリアレザー2WAYサッチェル斜めがけ35F0GU5S5TGRAPEFRUIT(ピンク系)
★取り外し可能なストラップ付きのため、ショルダーバッグとしても大活躍。内部は大きく仕切られ、かさばる荷物をすっきりと整理できます。
サイズ
■約 (実寸サイズ)
縦：19.5cm 横：24cm(底部) 幅：9.5cm(底部)
■持ち手：28cm
■ショルダー：110～128cm(ベルト穴調節可/取外可)
仕様
■開閉方法：ファスナー
■内側：ファスナーポケット×1
フリーポケット×1
■外側：マグネットボタンポケット×2(内：フリーポケット×1)
カラー···ピンク
特徴···2way
商品の説明
新品未使用】MICHAEL KORS マイケル・コース バッグ ピンク | www ...
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