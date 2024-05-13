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新品 ラベルエチュード ワンピース

ラベルエチュード

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新品 ラベルエチュード ワンピース
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商品の詳細

キャミソールワンピース

ティアードフリルがかわいいです。
スカート部分のシルエットが綺麗で女性らしく
華やかです。

12000円+税

新品ですが自宅保管です。
細部まで完璧を求める方はお控え下さい。

商品の説明

ラベルエチュード　チュールワンピース新品タグ付き
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